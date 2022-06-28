Утром в Екатеринбурге силовики задержали автобусы с мигрантами

Внимание уделяли транспорту, который въезжал в город со стороны Тюменского тракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 28 июня силовики совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задерживали автобусы с мигрантами. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Несколько автобусов, в которых ехали мигранты с подозрительными документами, были остановлены сразу после начала работы, - говорится в сообщении.

Внимание уделяли транспорту, который въезжал в город со стороны Тюменского тракта. Иностранцев со странными документами отправили в отдел полиции.

Ранее, в начале июня, в Екатеринбурге силовики устроили рейд по мигрантам. Массовые задержания прошли в Академическом районе. За время операции полиция проверила около 300 иностранцев. За нарушение режима пребывания в России к ответственности привлекли 11 иностранцев. Еще 15 протоколов составили на мигрантов за распитие алкоголя в общественном месте, мелкое хулиганство и нарушения ПДД.