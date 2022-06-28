В Екатеринбурге испортили стрит-арт с Владимиром Соловьевым

Рисунок был на стене дома № 4А на улице Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные сорвали плакат со стрит-артом с изображением телеведущего Владимира Соловьева. Рисунок провисел всего день. Это заметили корреспонденты «КП-Екатеринбург».

Изображение было на стене дома № 4А на улице Кузнецова на Уралмаше. Неизвестные художники нарисовали карикатуру на Соловьева, который ведет прямой эфир передачи «СоловьевLIVE».

В стрит-арте была отсылка к обзорной программе о компьютерных играх «Мегадром Агента Z» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того там были шуточные надписи о скончавшемся лидере ЛДПР Владимире Жириновском и главе Чечени Рамзане Кадырове. Также в стрит-арте была отсылка к обзорной программе о компьютерных играх «Мегадром Агента Z».

Ранее Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого ему ответили мэр города, свердловский губернатор, депутаты и бард Александр Новиков.

В июне 2019 года в Екатеринбурге на набережной городского пруда в появился стрит-арт, посвященный Соловьеву. На стене изображена поющая птица в телевизоре.