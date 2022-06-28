Евгений Куйвашев рассказал, как в Екатеринбурге решат транспортные проблемы

Трамвайные пути прокладывают в микрорайон Академический Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и его городах-спутниках продолжат делать трамвайные линии. Так, будут запущены трамвайные маршруты из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. А также трамваи будут курсировать в Академический и Солнечный районы Екатеринбурга. Об этом на ежегодном отчете перед заксобранием рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В ближайших планах и другие проекты по борьбе с пробками – запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Также путей в Академический – там идет прокладка путей. После займемся трамваным движением в район Солнечный, - рассказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор Свердловской области отметил, что в скором времени будут завершены работы по проекту екатеринбургской кольцевой автодороги. Также он отметил, что посетит автодорогу во время ее замыкания.