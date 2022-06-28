Больше всех сверхурочно работают в Екатеринбурге медики и учителя

Те, кто задерживаются на работе, трудятся в среднем на 28% дольше, чем положено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всех сверхурочно в Екатеринбурге работают медики, учителя, менеджеры по логистике и юристы. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

- Только 37% екатеринбуржцев не жалуются на переработки, тогда как 54% работают сверх нормы, - говорится в сообщении.

При этом те, кто задерживаются на работе, трудятся в среднем на 28% дольше, чем положено. Медсестры и учителя работают на 46% дольше. Врачи и логисты перерабатывают на 37%, а юристы – на 33%.

Также на 32% дольше положенного работают водители. Воспитатели перерабатывают на 23%, администраторы — на 21%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 20%. У программистов и системных администраторов переработки в среднем по 15%.