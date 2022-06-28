В Нижнем Тагиле будут судить оперативника УСБ, обвиняемого в мошенничестве

Дата суда пока не назначена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить сотрудника Управления собственной безопасности МУ МВД России «Нижнетагильское». Согласно данным картотеки Тагилстроевского районного суда, Дениса Р. обвиняют по ст.159 ч.3 УК РФ (Мошенничество). Дата суда пока не назначена.

Как пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на источник, сотрудник полиции за 50 тысяч рублей не стал составлять материал на инспекторов ГИБДД, которые отпустили пьяного водителя. За это ему сейчас грозит до шести лет колонии.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

Напомним, 28 июня Ленинский суд Екатеринбурга в третий раз огласил приговор бывшим полицейским Андрею Бессарабову, Вячеславу Тропину и Вадиму Мустафину. Всех троих обвиняли в изнасиловании студентки из Казахстана. По версии следствия, в августе 2019 года в ночь после Дня города они затолкали девушку в служебный УАЗ и надругались над ней.