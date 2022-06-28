В Свердловской области продолжаются поиски трех человек, пропавших в лесах

Фото: МЧС по Свердловской области

В Свердловской области, по данным МЧС, с начала года пропал 21 человек. 14 были найдены живыми, двое погибли и еще двое числятся без вести пропавшими. На сегодняшний день продолжаются поиски трех человек в лесах Серовского и Тавдинского городских округов.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели напомнили свердловчанам алгоритм действий, который необходимо выполнить перед походом в лес.

- Обязательно предупредите близких, куда вы идете, позаботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен, возьмите с собой компас, спички, необходимый запас продуктов, медикаменты, одевайтесь ярко, так как в камуфляже вас не увидят и с трех метров, по пути оставляйте метки, - напоминают в МЧС Свердловской области.

Также спасатели рассказали, что делать в случае потери ориентиров в лесу. В МЧС рекомендуют не паниковать, остановиться и обдумать последующие шаги. Если есть сотовая связь, попробуйте вызвать спасателей.

Чтобы выйти к людям, нужно искать шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению.

- Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда слышно за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная, - рассказали в МЧС. - Для ориентировки используйте природные приметы - муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще.

Также спасатели напоминают, что если у вас потерялся родственник, сразу звоните по телефону вызова экстренных служб «112».