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Общество27 июня 2022 20:53

В Екатеринбурге вспыхнула квартира в многоэтажке

На месте работали 15 спасателей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в многоэтажном доме вспыхнула квартира. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 июня в 15:47 на улице Щорса.

- На площади одного квадратного метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 12-м этаже муниципального 20-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и 15 спасателей, но огонь был потушен жильцами до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.