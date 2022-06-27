В Серове 53-летний мужчина ушел в лес и не вернулся

В тот день он был одет в серо-бурый охотничий костюм. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Серове пропал 53-летний Логинов Александр Владимирович. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 25 июня мужчина пошел в лес и без вести пропал.

В тот день он был одет в серо-бурый охотничий костюм и черные ботинки. С собой у пропавшего также был белый пакет-майка.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: седой

Цвет глаз: зеленый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Логинова Александра Владимировича, просьба сообщить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргу поиска Ольге (Полька) 8-908-917-02-99.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.