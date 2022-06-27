Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт27 июня 2022 17:35

Бывший игрок и тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Сесюнин скончался на 80 году жизни

Прославленный полузащитник пополнил состав свердловского «Уралмаша» в 1962 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Бывший игрок и тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Сесюнин скончался на 80 году жизни. Прославленный полузащитник начинал свою карьеру в «Металлурге» из Каменска-Уральского, после чего перебрался в Челябинский «Локомотив», а в 1962 году пополнил состав свердловского «Уралмаша».

- В 60-х годах прошлого века он стал звездой нашего клуба. Евгений Зиновьевич провел в составе команды «Уралмаш» около 300 матчей, в том числе - и в высшей лиге чемпионата СССР, - сообщили в пресс-службе ФК «Урала».

После завершения игровой карьеры он два года являлся тренером «Уралмаша»

Примечательно, что в 2017 году в клубных социальных сетях болельщики выбирали имена для названия трибун стадиона «Уралмаш». Одну из них фанаты назвали в честь Евгения Сесюнина.