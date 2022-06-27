Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Бывший игрок и тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Сесюнин скончался на 80 году жизни. Прославленный полузащитник начинал свою карьеру в «Металлурге» из Каменска-Уральского, после чего перебрался в Челябинский «Локомотив», а в 1962 году пополнил состав свердловского «Уралмаша».

- В 60-х годах прошлого века он стал звездой нашего клуба. Евгений Зиновьевич провел в составе команды «Уралмаш» около 300 матчей, в том числе - и в высшей лиге чемпионата СССР, - сообщили в пресс-службе ФК «Урала».

После завершения игровой карьеры он два года являлся тренером «Уралмаша»

Примечательно, что в 2017 году в клубных социальных сетях болельщики выбирали имена для названия трибун стадиона «Уралмаш». Одну из них фанаты назвали в честь Евгения Сесюнина.