Работы Славы ПТРК и Тимы Ради продадут на благотворительном аукционе

Мероприятие состоится 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Галерейные работы уральских художников – Тимы Ради, Славы ПТРК и Ромы Инка продадут на благотворительном аукционе. По словам организаторов, проценты с продаж пойдут правозащитным организациям.

Мероприятие состоится 28 июня в екатеринбуржском баре «Самоцвет», который находится на улице Малышева, 29а. Ставки можно будет сделать из любой точки мира в комментариях трансляции на YouTube.

Ранее мы писали, что уральский художник Тимофей Радя создал новый арт-объект на крышах двух домов, расположенных на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.