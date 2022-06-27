Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 17:14

Работы Славы ПТРК и Тимы Ради продадут на благотворительном аукционе

Проценты с продаж пойдут правозащитным организациям
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Мероприятие состоится 28 июня.

Мероприятие состоится 28 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Галерейные работы уральских художников – Тимы Ради, Славы ПТРК и Ромы Инка продадут на благотворительном аукционе. По словам организаторов, проценты с продаж пойдут правозащитным организациям.

Мероприятие состоится 28 июня в екатеринбуржском баре «Самоцвет», который находится на улице Малышева, 29а. Ставки можно будет сделать из любой точки мира в комментариях трансляции на YouTube.

Ранее мы писали, что уральский художник Тимофей Радя создал новый арт-объект на крышах двух домов, расположенных на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.