Екатеринбург попал в топ-10 популярных авианаправлений страны в предстоящем июле

Известно, что средний чек за перелет по России составляет 8 тысяч 649 рублей в одну сторону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в топ-10 популярных авианаправлений в предстоящем июле. Туристы выбирают уральскую столицу наравне с Калининградом, Уфой, Казанью, Самарой. Такое исследование провели специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

- Сотрудники составили рейтинг, проанализировав продажи билетов для перелета с 1 по 31 июля 2022 года внутри страны. Также в топ направлений вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Тюмень и другие, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Известно, что средний чек за перелет по России составляет 8 тысяч 649 рублей в одну сторону, что на 3 % меньше, чем годом ранее.

Напомним, «Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов на юг России. Речь идет о рейсах в Анапу, Симферополь, Краснодар, Геленджик, Воронеж, Ростов-на-Дону на период с 1 июля до 30 сентября 2022.