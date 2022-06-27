Задержанным оказался ранее судимый местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали молодого человека с наркотиками. Полицейские патрулировали улицы города, когда заметили подозрительного парня и решили его проверить. Мужчина при стражах порядка занервничал, поэтому ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ.

- При личном досмотре в присутствии понятых у него был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – метилэфедрон, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался ранее судимый местный житель. Мужчина заверил полицейских, что приобрел «синтетику» для личного пользования и не собирался продавать наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.