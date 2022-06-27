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Происшествия27 июня 2022 16:18

В Сургуте 19-летний парень на скорости улетел в фонарный столб

Молодого человека и его пассажиров госпитализировали с травмами
Анастасия БАШКИРЦЕВА
19-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали.

19-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте 19-летний парень устроил ДТП на перекрестке. Как сообщает медиахолдинг «Югра», молодой человек за рулем Lada проехал на «красный», в результате чего в него врезался Hyundai.

От удара отечественную легковушку отбросило на скорости в фонарный столб. 19-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали с различными травмами.

По данным источника, всего за минувшие выходные в ДТП пострадало 11 югорчан. Сотрудники ГИБДД задержали 43 нетрезвых водителей, у пятерых из которых это нарушение было повторным.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге пьяный парень без водительских прав на мощном электровелосипеде пострадал при столкновении с иномаркой Chevrolet. Авария произошла 26 июня на улице Евгения Савкова.