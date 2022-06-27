В Нижнем Тагиле объявили набор военных-контрактников, которые поедут на Украину

Участники спецоперации получат статус «ветерана боевых действий», а также смогут получать льготы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле объявили набор военных, которые подпишут контракт и поедут на спецоперацию на Украину. Предполагается, что соглашение рассчитано на четыре месяца и более. Кандидатам, прошедшим двухнедельную подготовку, обещают денежное довольствие до 467 тысяч рублей.

- Контрактниками могут стать следующие лица: прошедшие военную службу; годные или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья; воинские части Центрального военного округа – возраст до 50 лет; воздушно-десантные войска – до 55 лет, - сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

При заключении контракта рядовые смогут получать до 452 тысяч, ефрейторы – до 458 тысяч, младшие сержанты – 463 тысяч, сержанты – до 465 тысяч, старшие сержанты – до 467 тысяч.

При этом участники спецоперации получат статус «ветерана боевых действий», а также смогут получать специальные льготы.