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Общество27 июня 2022 15:16

Черноисточинская поликлиника переехала из здания XIX века в новое помещение

На строительство было потрачено около 22 миллионов рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Современный ФАП имеет полный штат сотрудников. Фото: Минздрав Свердловской области

Современный ФАП имеет полный штат сотрудников. Фото: Минздрав Свердловской области

Поликлиника Черноисточинска, которая находилась в старинном здании XIX века, переехала в новое помещение площадью 327 квадратных метров. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, современный ФАП имеет полный штат сотрудников и укомплектован необходимым оборудованием.

- Сейчас центр ОВП расположен в самом центре поселка, что однозначно удобнее для местных жителей. Благодаря открытию нового помещения мы повысили доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, - рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

На строительство нового здания было потрачено около 22 миллионов рублей, а на новое оборудование и оснащение – четыре миллиона рублей.