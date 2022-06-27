Черноисточинская поликлиника переехала из здания XIX века в новое помещение

Современный ФАП имеет полный штат сотрудников. Фото: Минздрав Свердловской области

Поликлиника Черноисточинска, которая находилась в старинном здании XIX века, переехала в новое помещение площадью 327 квадратных метров. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области, современный ФАП имеет полный штат сотрудников и укомплектован необходимым оборудованием.

- Сейчас центр ОВП расположен в самом центре поселка, что однозначно удобнее для местных жителей. Благодаря открытию нового помещения мы повысили доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, - рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

На строительство нового здания было потрачено около 22 миллионов рублей, а на новое оборудование и оснащение – четыре миллиона рублей.