В Екатеринбурге продают гостиницу «Эрмитаж», расположенную на берегу Шарташа

Фото: портал объявлений Avito

В Екатеринбурге продают гостиницу «Эрмитаж», которая расположена на берегу озера Шарташ. Трехэтажное здание общей площадью 1671 квадратный метр оценили в 115 миллионов рублей. Собственник отметил, что в помещении начата реконструкция: полностью закончен только цокольный этаж.

- Здание обеспечено следующими коммуникациями: отопление – газовый котел, водоснабжение – артезианская скважина, канализация – автономный септик. Со всех сторон участок огорожен кованым забором. Асфальтированная дорога до самых ворот гостиницы, - говорится в объявлении, размещенном на сайте Avito.

На участке растут ели и сосны, площадка подойдет для развития рекреационного и корпоративного бизнеса.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за 135 миллионов рублей продают усадьбу с парком и фермой. Имение находится в 120 километрах от Екатеринбурга в поселке Октябрьский. Площадь усадьбы достигает 4,5 гектара. На территории есть 11 гостевых домиков, баня, бассейн, детская площадка, дома для работников, гаражи и навесы.