Скончался бывший замглавы Екатеринбурга Виктор Попов

Виктор Васильевич родился 22 апреля 1941 года в селе Максимовка Куйбышевской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 82-м году жизни скончался заслуженный строитель РФ, бывший замглавы Екатеринбурга Виктор Попов. Информацию об этом подтвердил экс-мэр Аркадий Чернецкий.

- Виктор Васильевич очень хорошо знал инфраструктуру и предприятия города. Он отвечал за самое тяжелое направление – капитальное строительство. Вести работу по капитальному строительству без него мы практически не могли. Все то, что было сделано в 90-е по развитию города, сделано при его участии. В частности он отвечал за строительство микрорайона Ботанический, - рассказал «КП-Екатеринбург Аркадий Чернецкий.

Отметим, что в 70-е годы Виктор Попов работал инструктором отдела строительства Свердловского обкома КПСС под руководством Бориса Ельцина.