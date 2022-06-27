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Происшествия27 июня 2022 13:59

В Екатеринбурге пьяный парень без водительских прав на электровелосипеде устроил ДТП

Сам виновник аварии пострадал при столкновении с иномаркой Chevrolet
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пьяный парень без водительских прав на мощном электровелосипеде пострадал при столкновении с иномаркой Chevrolet. Авария произошла 26 июня на улице Евгения Савкова. 18-летнего молодого человека доставили в больницу с травмами головы и колена.

- Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что мощность двигателя электровелосипеда составляет 500 Вт. Электротранспорт с такой мощностью приравнивается к мопеду и для управления им необходимо водительское, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, алкотестер автоинспекторов установил алкогольное опьянение у велосипедиста, прибор показал значение 0,485 мг/л.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», а суд арестовал его на 10 суток.