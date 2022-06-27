Во время проверки выяснилось, что в них присутствует карантинный вредитель - тутовая щитовка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область попала партия зараженных киви из Ирана, три тонны фруктов нашли на одной из баз Екатеринбурга. Во время проверки выяснилось, что в них присутствует карантинный вредитель - тутовая щитовка.

- Однако, учитывая сезонность и природно-климатические условия Свердловской области, а также тот факт, что для здоровья человека щитовка не опасна, оснований для запрета на использование данной продукции нет, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбург привезли зараженную партию лимонов из Аргентины. В партии фруктов весом в 2.5 тонны обнаружили карантинного вредителя под названием красная померанцевая щитовка. Опасную продукцию выявили во время фитосанитарного контроля на границе.