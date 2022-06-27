В Екатеринбурге отреставрируют здание хорового колледжа

В 1898 году здание было возведено, спустя два года церковь освятили во имя Александра Невского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главгосэкспертиза согласовала ремонт здания хорового колледжа в Екатеринбурге. По данным «Уральского мередиана», управление госэкспертизы выдало положительное заключение о реставрации здания. Алексеевское реальное училище, названное в честь сына Александра II, было основано в 1873 году

- В пансионате некоторое время располагалась женская гимназия, которая потом переехала в специально отстроенное для нее здание, а на освободившееся место перевели первые три класса реального училища, - сообщает издание.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге может изменить прописку легендарный магазин для взрослых «Казанова 69», расположенный в историческом особняке «Дом и больница доктора Сяно» по адресу Карла Либкнехта,2. Здание является объектом культурного наследия, а магазин интимных товаров располагается в его подвале на площади 55 «квадратов» с конца 90-х.

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