На Урале волонтеры спасли собаку из пятиметровой ямы с отходами

Фото: сообщество «Вконтакте», группа «Подари свою доброту»

В Березовском волонтеры спасли собаку из гаражной ямы с отходами. Животное упало в дыру в полу, которая была величиной в пять метров. Лай собаки услышал мужчина, который проходил мимо старого гаража. Об этом сообщает группа «Вконтакте» «Подари свою доброту».

- Глубокая яма в заброшенном гараже оказалась «общественным туалетом». Когда мы подъехали на место, то собачка уже не подавала голоса. Но она смогла выжить, а также избежала переломов. Мы спустили лестницу вниз, вытащили пострадавшую и посадили ее в хозяйственную сумку. Собака была очень испуганная, но неагрессивная, - отмечает волонтер Ольга Новоселова.

Спасенного из ямы питомца волонтеры назвали «Кареглазкой». Добровольцы вымыли нового питомца шампунем четыре раза. Затем провели пострадавшей собаке обработку от паразитов. Нового хозяина ей не успели найти. Во время прогулки подопечная «Кареглазка» сорвалась с поводка и убежала от волонтеров.