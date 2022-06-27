Фото: пресс-служба Русской медной компании

В Екатеринбурге появится крупнейший в регионе скейт-парк, его возводят около КРК «Уралец». В честь его открытия 2 июля там проведут фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Площадка подойдет как для тренировок, так и для соревнований среди профессионалов и любителей.

- Здесь можно будет кататься на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом трюковом и гоночном оборудовании. Кстати, спортивная часть фестиваля пройдёт в формате чемпионата в этих дисциплинах, - сообщили в пресс-службе РМК.

На открытии в качестве хедлайнера выступит известный исполнитель Feduk. Площадь скейт-парка составит полторы тысячи «квадратов», сразу после открытия он будет доступен для свободного посещения.