В поселке Буланаш по требованию губернатора починили колонку

Евгений Куйвашев поручил местным властям починить колонку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Буланаш по требованию губернатора Евгений Куйвашева починили колонку. Местные жители остались без воды еще перед майскими праздниками. А центрального водоснабжения в поселке нет.

- В поселке живут бабушки, семьи с детьми, у многих нет машины. В 21-м веке такого быть не должно. Пришлось обратить внимание главы на проблему. Сегодня узнал, что проблема решена - наконец, колонку сделали, - написал губернатор Свердловской области в своем телеграмм-канале.

Напомним, что ранее глава Среднего Урала назвал «уродами» мужчин, которые расстреляли лебедей в поселке Ключевск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пусть поют»: губернатор заступился за школьников екатеринбургской гимназии, которым запретили петь Земфиру и «Мумий Тролль» (подробнее)

«Пуля осталась в голове»: мать раненной на Урале школьницы рассказала о трагедии (подробнее)

Последний Майбах и пятизвездочный отель: что было в райдере Юрия Шатунова во время гастролей (подробнее)