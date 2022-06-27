В поселке Буланаш по требованию губернатора починили колонку

Евгений Куйвашев поручил местным властям починить колонку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Буланаш по требованию губернатора Евгений Куйвашева починили колонку. Местные жители остались без воды еще перед майскими праздниками. А центрального водоснабжения в поселке нет.
- В поселке живут бабушки, семьи с детьми, у многих нет машины. В 21-м веке такого быть не должно. Пришлось обратить внимание главы на проблему. Сегодня узнал, что проблема решена - наконец, колонку сделали, - написал губернатор Свердловской области в своем телеграмм-канале.
Напомним, что ранее глава Среднего Урала назвал «уродами» мужчин, которые расстреляли лебедей в поселке Ключевск.
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