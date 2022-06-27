Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 11:50

В Нижнем Тагиле осудили местную жительницу, которая зарезала своего сожителя

Инцидент произошел в июле прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время суда женщина признала свою вину, но уточнила, что она не хотела убивать

Во время суда женщина признала свою вину, но уточнила, что она не хотела убивать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили местную жительницу, которая во время бытового конфликта зарезала своего сожителя. Инцидент произошел в июле прошлого года, тогда мужчина, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры схватил женщину за волосы.

- Освободившись, осужденная взяла в руку нож и нанесла им одно колото-резанное ранение груди слева. От полученной травмы груди потерпевший скончался в больнице. Уставлено, что оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время суда женщина признала свою вину, но уточнила, что она не хотела убивать. В результате ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.