В Нижнем Тагиле осудили местную жительницу, которая зарезала своего сожителя

Во время суда женщина признала свою вину, но уточнила, что она не хотела убивать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили местную жительницу, которая во время бытового конфликта зарезала своего сожителя. Инцидент произошел в июле прошлого года, тогда мужчина, распивая спиртные напитки, в ходе ссоры схватил женщину за волосы.

- Освободившись, осужденная взяла в руку нож и нанесла им одно колото-резанное ранение груди слева. От полученной травмы груди потерпевший скончался в больнице. Уставлено, что оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время суда женщина признала свою вину, но уточнила, что она не хотела убивать. В результате ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.