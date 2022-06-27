Жительница Ямала напала на следователя СК

Она пыталась заступиться за мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ямальского района стала фигурантом уголовного дела после нападения на следователя СК. По данным ведомства, женщина заступилась за своего мужа во время следственных мероприятий.

- Женщина обвиняется в применении насилия в отношении следователя. Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступления ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - отмечает портал Ямал1.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор бывшим полицейским. В 2019 году после Дня города сотрудники ППСП изнасиловали в служебном УАЗе студентку из Казахстана. Им назначили от 5 до 6 лет в колонии общего режима.

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