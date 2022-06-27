В Нижневартовске нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске в микрорайоне РЭБ Флота обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. На место происшествия вызвали специалистов из следственного комитета, они установили личность погибшего – это был 33-летний местный житель.

Как пишет информационный портал ugra-news.ru, рядом с трупом нашли охотничье ружье, следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и проверяют все версии случившегося.

- Тело с огнестрельным ранением в области головы обнаружили сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по региону около десяти часов утра 27 июня 2022 года на берегу Оби», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.