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Происшествия27 июня 2022 11:24

В Нижневартовске нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Погибшим оказался 33-летний местный житель
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По результатам проверки будет принято процессуальное решение

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске в микрорайоне РЭБ Флота обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. На место происшествия вызвали специалистов из следственного комитета, они установили личность погибшего – это был 33-летний местный житель.

Как пишет информационный портал ugra-news.ru, рядом с трупом нашли охотничье ружье, следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и проверяют все версии случившегося.

- Тело с огнестрельным ранением в области головы обнаружили сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по региону около десяти часов утра 27 июня 2022 года на берегу Оби», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.