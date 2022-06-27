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Общество27 июня 2022 9:58

За выходные ГИБДД остановили больше 300 водителей-нарушителей

Из них 167 попались на пьяной езде
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Среди водителей-нарушителей 139 не имели прав на управление ТС.

Среди водителей-нарушителей 139 не имели прав на управление ТС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные уральские автомобилисты «расслабились». Причем настолько, что стали грубо нарушать правила дорожного движения. На этом сотрудникам ГИБДД попались больше 300 водителей.

- Из них 167 находились в нетрезвом состоянии за рулем. Еще 139 не имели права управления, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Причем те водители, которые были задержаны за пьяную езду, ранее уже попадались на этом нарушении. Теперь их могут привлечь к уголовной ответственности.