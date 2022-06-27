В Качканаре школьница отсудила у коммунальщиков 829 тысяч за падение в канализационный люк

Суд встал на сторону пострадавшей девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе прошлого года в Качканаре случилось ЧП - 13-летняя девочка, играя с друзьями в снежки, внезапно свалился в открытый люк коллектора.

- Она получила перелом левой лопатки со смещением, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области. - Установлено, что данный люк находится в ведении муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы».

Даже спустя полтора года девочка по-прежнему продолжает лечиться от полученной травмы. После проверки сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы взыскать с муниципального предприятия компенсацию ущерба и морального вреда для девочки. Суд встал на сторону ребенка и взыскал с чиновников больше 829 тысяч рублей.