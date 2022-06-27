Банк Уралсиб провел день финансовой грамотности в екатеринбургской гимназии «Корифей»

Фото пресс-служба Банк Уралсиб

По сложившейся для таких мероприятий традиции детям в легкой игровой форме рассказали о простейших правилах обращения с деньгами, которые нужно знать и соблюдать уже в самом юном возрасте. Затем школьники вместе с педагогами приняли участие в увлекательной бизнес-игре «Думай и богатей».

Разбившись на несколько команд, малыши и взрослые с азартом выполняли игровые задания и решали головоломки на темы, связанные с деньгами. Победителей ждали сладкие призы и сувениры от Уралсиба.

Фото пресс-служба Банк Уралсиб

Мероприятие организовали и провели директор по управлению розничными продажами в сети Урало-Сибирского Макрорегиона Марьяна Болгасова и Главный менеджер по работе с персоналом Дарья Деменева.

«Банк Уралсиб уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности населения. Мы считаем, что знания о правилах управления личными финансами нужно давать детям с самого раннего возраста, тем более, что многие из них уже имеют карманные деньги. И конечно, банк должен строить свою работу с прицелом на много лет вперед. Поэтому занятия, нацеленные на повышение финансовой грамотности детей и подростков для нас – регулярная практика и добрая традиция», – отметила Марьяна Болгасова.