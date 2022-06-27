Организаторы «Ночи музыки» дали первый комментарий о нападении на МакSим

Фанатка выбежала на сцену и напала на певицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в этом году не прошел без инцидентов. Самым громким из них стало нападение на певицу МакSим.

Певица выступала на одной из главных площадок на Плотинке. Во время исполнения композиции «Мой рай» на сцену вылетела женщина и полезла к МакSим обниматься. За ней тут же выбежал охранник, но безумная фанатка схватила певицу за руку и потащила за собой. В результате певица упала, но охранник помог ей встать. Момент нападения попал на видео.

Организаторы «Ночи музыки» обещают подробнее прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

- Пока проводим проверку, выясняем подробности инцидента. Подробная информация будет сегодня, ближе к вечеру, - рассказали организаторы фестиваля.

Саму женщину вывели за пределы площадки, где ее передали полиции.

В УМВД МВД по Екатеринбургу воздерживаются от комментариев.

- Вам лучше обратиться к организаторам, пусть они поясняют, как такое допустили, - рассказали в пресс-группе.

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