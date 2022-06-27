Нижний Тагил занял предпоследнее место по уровню зарплат

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 41 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил занял 99 место из 100 по уровню зарплат. Согласно исследованию РИА «Новости», горожане даже в прибыльных сферах не получают больше 50 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 41 тысячу рублей. Самая высокая оплата труда в огороде зафиксирована на госслужбе. Также внизу таблицы находятся Саранск, Йошкар-Ола, Стерлитамак, Майкоп, Курган, Владикавказ, Махачкала и Брянск.

Екатеринбург в этом рейтинге расположился на 25 месте. Средняя зарплата в столице Урала - 82 тысячи рублей. Самая высокая оплата труда отмечена в сфере финансовых услуг.

Лидером топ-100 является Москва. Средняя зарплата там составляет 211 тысяч рублей. Там хорошая прибыль также зафиксирована в сфере финансовых услуг.