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Общество27 июня 2022 8:50

Нижний Тагил занял предпоследнее место по уровню зарплат

В самых высокооплачиваемых сферах там получают меньше 50 тысяч
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 41 тысячу рублей

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 41 тысячу рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил занял 99 место из 100 по уровню зарплат. Согласно исследованию РИА «Новости», горожане даже в прибыльных сферах не получают больше 50 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет 41 тысячу рублей. Самая высокая оплата труда в огороде зафиксирована на госслужбе. Также внизу таблицы находятся Саранск, Йошкар-Ола, Стерлитамак, Майкоп, Курган, Владикавказ, Махачкала и Брянск.

Екатеринбург в этом рейтинге расположился на 25 месте. Средняя зарплата в столице Урала - 82 тысячи рублей. Самая высокая оплата труда отмечена в сфере финансовых услуг.

Лидером топ-100 является Москва. Средняя зарплата там составляет 211 тысяч рублей. Там хорошая прибыль также зафиксирована в сфере финансовых услуг.