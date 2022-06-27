«Инвитро» стала победителем седьмой премии «Клиника года» в Челябинской области

Фото предоставлено КП

Медицинская компания «Инвитро» получила премию «Клиника года» в номинации «Лучшая лаборатория». Премия организована медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Министерства Здравоохранения Челябинской области. В этом году помимо голосования на сайте «Комсомольской правды», конкурсанты оценивались в номинациях Министерством Здравоохранения Челябинской области и тайным покупателем.

16 июня 2022 года седьмая церемония награждения премии «Клиника года» состоялась в бизнес-центре Greenplex. На церемонии «Инвитро» представили и получили награду заместитель заведующего КДЛ Филипп Шубин и заведующий лаборатории молекулярной диагностики Нина Шубина.

Фото предоставлено КП

Помимо вручения наград, на церемонии прошли выступления, приуроченные ко Дню медицинского работника, а также поздравления от представителей Министерства Здравоохранения Челябинской области, партнёров проекта, после чего состоялся показ новой коллекции медицинской одежды фабрики ELIT.

Конкурс «Клиника года» проводится медиагруппой «Комсомольская правда» с 2014 года и направлен на то, чтобы способствовать развитию российской медицины, поощряя лучшие клиники и другие лечебно-оздоровительные учреждения, способные стать ориентиром для всей отрасли здравоохранения.

- Эта премия для нас дополнительное признание со стороны как профессионального сообщества, так и со стороны пациентов. Высокая оценка нашей работы дает дополнительную мотивацию для развития и, конечно, помогает поддерживать имидж компании. Мы очень признательны участникам голосования, организаторам премии и всем нашим пациентам. Со своей стороны, мы всей командой «Инвитро» продолжим ответственно заботиться о здоровье наших клиентов - комментирует заместитель заведующего КДЛ «Инвитро – Урал» Филипп Шубин.

Фото предоставлено КП

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