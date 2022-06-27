СК возбудил уголовное дело после взрыва автозаправки в Талице

При взрыве пострадали два человека. Фото: скриншот видео Ильи Немцева

После взрыва газовой автозаправки в Талице силовики возбудили дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

- Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, проводится судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении.

Сейчас также СК проводит следственные мероприятия, устанавливает все обстоятельства преступления, собирает доказательства.

Взрыв на заправке произошел 23 июня на улице Песчаной. В результате него начался пожар. Огонь охватил 70 квадратных метров. Инцидент попал на видео.

Предварительно, возгорание газовоздушной смеси произошло в ходе работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. При взрыве пострадали два человека: и водитель газовоза и оператор АГЗС. Прокуратура начала проверку. Позже делом заинтересовался СК.