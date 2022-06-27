Врачей медчасти «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле поймали на взятках

Двум врачам назначили штрафы до 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле трех врачей из медицинской части «Уралвагонзавода» поймали на взятках. Двум из них уже вынесли обвинительные приговоры и назначили штрафы в 20 и 5 тысяч рублей. Третьего врача наказать не смогли, так как преступление произошло достаточно давно, сообщает TagilCity.ru.

- В период с 2019 по настоящее время в суд поступило три уголовных дела — в отношении работников медицинской части АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского (два уголовных дела поступили в 2021 году и одно — в 2022 году), - рассказали в Дзержинском районном суде.

Врачи получали взятки от пациентов. В частности им платили за листы временной нетрудоспособности. Медики проходили по статье 291.2 УК РФ (Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).