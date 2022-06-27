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Происшествия27 июня 2022 6:46

Врачей медчасти «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле поймали на взятках

Они брали деньги за листы временной нетрудоспособности
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Двум врачам назначили штрафы до 20 тысяч рублей

Двум врачам назначили штрафы до 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле трех врачей из медицинской части «Уралвагонзавода» поймали на взятках. Двум из них уже вынесли обвинительные приговоры и назначили штрафы в 20 и 5 тысяч рублей. Третьего врача наказать не смогли, так как преступление произошло достаточно давно, сообщает TagilCity.ru.

- В период с 2019 по настоящее время в суд поступило три уголовных дела — в отношении работников медицинской части АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского (два уголовных дела поступили в 2021 году и одно — в 2022 году), - рассказали в Дзержинском районном суде.

Врачи получали взятки от пациентов. В частности им платили за листы временной нетрудоспособности. Медики проходили по статье 291.2 УК РФ (Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).