На Урале нашли водянистое сливочное масло

Чем в сливочном масле больше жира и меньше влаги, тем лучше его свойства и выше ценность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала июня взяли четыре пробы сливочного масла, чтобы проверить массовую долю влаги. В двух из них эта доля была выше нормы более чем на 1%. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Химики-аналитики, проведя нужные испытания, сравнили полученные результаты с нормативами, установленными ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное», - говорится в сообщении.

Кроме того, в одной из проб массовая доля жира была меньше требований ГОСТа. Специалисты объяснили, что чем в сливочном масле больше жира и меньше влаги, тем лучше его свойства и выше ценность.

Ранее, в конце марта 2022 года, стало известно, что в Екатеринбурге ООО ПК «Маслодел» подделывал на производстве сливочное масло. В журнал было «вручную» добавлено 15,68 тонны сырья. При этом в системе «Меркурий» не указаны документы, подтверждающие его происхождение. Это свидетельствует об использовании небезопасной и некачественной продукции.