Арестованную в Гибралтаре яхту Пумпянского продадут на аукционе

Пумпянскому принадлежит 72-метровое судно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, принадлежащую уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, выставят на аукцион. Об этом сообщает издание Business Insider.

- Это связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна, - пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что такое решение принял Верховный суд Гибралтара. Стоимость яхты Axioma оценивается в 75 миллионов долларов. При этом затраты на ее содержание могут доходить до 10-15 % от этой суммы.

Яхту Пумпянского, попавшего под санкции Великобритании, задержали 21 марта 2022 года власти Гибралтара. Судно под флагом Мальты находится под контролем адмиралтейства.

А 30 марта 2022 года в водах Великобритании задержали 58-метровую яхту Phi, которая принадлежит основателю уральского оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Стоимость судна бизнесмена из Екатеринбурга оценивается 38 миллионов фунтов стерлингов или 4,5 миллиарда рублей.