В Камышлове два спортсмена на вокзале сдвинули 300-тонный поезд

Никита Рыбаков и Егор Сороколетов за 52 секунды отбуксировали поезд на 9 метров и 45 сантиметров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На железнодорожном вокзале в Камышлове двое спортсменов установили рекорд России. Атлеты Никита Рыбаков и Егор Сороколетов за 52 секунды отбуксировали 300-тонный поезд на 9 метров и 45 сантиметров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Рекорд зафиксирован в присутствии сильнейшего человека планеты Михаила Шивлякова и профессионального бойца смешанных единоборств Андрея Корешкова, - говорится в сообщении.

Никита Рыбаков является уроженцем Камышлова. Он - идейный вдохновитель камышловского Strongest Man и неоднократный участник Всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму. Егор Сороколетов из Керчи является рекордсменом мира в тяге железнодорожного состава и сильнейшим атлетом России.

Ранее, в январе 2022 года, житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов дрифтовал 17,5 часов подряд на отечественных «Жигулях», чтобы побить мировой рекорд. Трансляция заезда все это время велась на YouTube. В разговоре с «КП-Екатеринбург» уралец рассказал, когда у него возникла идея такого долгого заезда и как он к нему готовился.