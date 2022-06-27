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Общество27 июня 2022 2:21

Куйвашев обратился к директору школы в Рудном, где детей не пускают на стадион

На новом поле не играют уже два года
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Куйвашев отметил, что подростки ничего не сделают со стадионом. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Куйвашев отметил, что подростки ничего не сделают со стадионом. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к директору школы в уральском поселке Рудный, где детей не пускают на стадион. Он сделал это в своем telegram-канале.

- Мне написали жители поселка Рудный. Их детям негде играть в футбол. Сначала подростки не могли поделить детскую площадку с малышами, спорили, до драк доходило. Попросили футбольную площадку — ее построили на территории школы, - рассказал глава региона.

Он отметил, что там же сделали городок для детей. Однако администрация перестала пускать ребят на территорию. По словам жителей поселка, на школьном поле уже два года никто не играет. Также пустует детская площадка.

- По-моему проблема на пустом месте. Обращаюсь напрямую к директору школы в поселке Рудный. Почему нельзя пустить детей играть в футбол? Почему не пустить их в детский городок? Ну, правда, ничего страшного не произойдет, - заявил губернатор.

Куйвашев отметил, что подростки ничего не сделают со стадионом. Кроме того он вспомнил, как сам играл с мячом на стадионе.