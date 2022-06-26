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Происшествия26 июня 2022 18:37

Стало известно количество пострадавших во время соревнований в Ирбите, где гонщики влетели в толпу

К медикам обратились шесть человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Одного из пострадавших доставили в больницу

Одного из пострадавших доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно количество пострадавших во время соревнований в Ирбите, где гонщики влетели в толпу. К медикам обратились шесть человек. Пять из них отказались от госпитализации, одного человека доставили в больницу. Состояние у всех удовлетворительное. Об этом сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, все случилось во время на чемпионате России по мотокроссу с колясками. Гонщики влетели в толпу людей, потеряв управление. После этого, по словам организатора соревнований, они продолжили гонку. К пострадавшим сразу же направились медики, дежурившие неподалеку.