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Общество26 июня 2022 13:29

Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

Местами в регионе ожидается ветер до 18 метров в секунду
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности

В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. По данным синоптиков, завтра, 27 июня в регионе снова ожидается сильный ветер местами с порывами до 18 метров в секунду.

- В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - отмечают в МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что в ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Также при сильном ветре, как пешеходам, так и автомобилистам, рекомендуется держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий, легких построек, зданий, мостов, эстакад и линий электропередачи.

Кроме того, свердловчанам при сильном ветре следует прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, а также проверить ветрозащитные конструкции.