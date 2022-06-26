Глава Ростуризма поделилась впечатлениями после прогулки по Екатеринбургу

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась впечатлениями после прогулки по Екатеринбургу. О том, чем запомнилась ей столица Урала, она рассказала в своем telegram-канале.

- В городе есть все, что необходимо современному туристу: хороший выборы гостиниц на любой вкус, модные кафе, бары, рестораны, разнообразные музеи, арт-пространства с картинами Уорхола и Матисса, неповторимая атмосфера продвинутого индустриального города, богатая событийная программа, - написала Зарина Догузова.

Она также отметила, что в столице Урала ее удивила шикарная архитектура и посоветовала всем посетить город.

- Столько памятников конструктивизма я, пожалуй, не видела нигде! Здесь и 18 век, и сталинский ампир, соседствующий с эффектными небоскребами и современными жилыми комплексами, - написала Глава Ростуризма. - В общем, Екатеринбург очень хорош, смело советую!

Напомним, ранее Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала «КП-Екатеринбург» о своих впечатлениях от Среднего Урала и ответила на другие вопросы о ситуации в туризме.