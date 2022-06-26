Больше 40% жителей Екатеринбурга предпочитают проводить отпуск в России

Жители столицы Урала предпочитают отдыхать в Сочи и Адлере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди жителей Екатеринбурга 41% считают идеальным отдых в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса екатеринбуржцев.

Так, жители столицы Урала любят отдыхать в Сочи и Адлере (19%), Крыму (17%) и Санкт-Петербург (10%). Еще по 9% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и дома, в родном городе.

Также опрос показал, что предпочли бы провести отпуск за рубежом 34% жителей Екатеринбурга. Среди тех, кто считает, что неплохо было бы отдохнуть за границей, 18% мечтает рвануть в Турцию, 15% в Италию, 10% в Испанию, 11% в ОАЭ и 7% съездили бы в Таиланд.

Интересно, что, по данным сервиса SuperJob, идеальным отдых в России считают чаще мужчины - 52% против 45% соответственно.