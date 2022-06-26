Губернатор подписал постановление об индексации заработной платы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно индексировал зарплаты работников госучреждений. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов и ставок заработной платы с 1 сентября.

- Губернатор подписал постановление Правительства об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона на 4% с 1 августа, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что индексация коснется сотрудников, работающих в отраслях физической культуры и спорта, ветеринарии, здравоохранения, образования и молодежной политики, занятости, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие «майских указов» Президента России, а также работников МФЦ.