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Общество26 июня 2022 8:00

Евгений Куйвашев досрочно индексировал зарплаты работников госучреждений

Ранее их планировалось увеличить с 1 сентября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Губернатор подписал постановление об индексации заработной платы

Губернатор подписал постановление об индексации заработной платы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно индексировал зарплаты работников госучреждений. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов и ставок заработной платы с 1 сентября.

- Губернатор подписал постановление Правительства об индексации заработной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений региона на 4% с 1 августа, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что индексация коснется сотрудников, работающих в отраслях физической культуры и спорта, ветеринарии, здравоохранения, образования и молодежной политики, занятости, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие «майских указов» Президента России, а также работников МФЦ.