В Екатеринбурге завершили поиски 14-летней девочки

Девочку нашли волонтеры Фото: группа поискового отряда «Прорыв» «ВКонтакте»

В Екатеринбурге завершили поиски пропавшей 14-летней школьницы. Девочка пропала 22 июня. Ее поисками занимались волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв», а также сотрудники полиции.

- Несовершеннолетняя была найдена ночью 25 июня на улице 8 марта волонтерами. Сотрудники полиции доставили подростка в дежурную часть, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. - По предварительной информации противоправных действий в отношении разыскиваемой совершено не было.

Напомним, в Екатеринбурге пропал 25-летний Константин Изотов. О его местонахождении также ничего неизвестно с 22 июня. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». По их данным, Константин может перемещаться на машине Chevrolet Lacetti.