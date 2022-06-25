На Урале выявлено еще 97 случаев COVID-19

Случаев смерти больных COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 97 случаев COVID-19. В Екатеринбурге коронавирус лабораторно подтвердился у 29 жителей.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составило 447 155 человек, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируской инфекцией.

Из больниц и ковидных госпиталей выписан 112 человек. Общее число выписанных достигло 434 921 пациентов.

Случаев смерти больных COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Общее число случаев – 10 756.