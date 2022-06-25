Во время спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант, служивший в Каменске-Уральском

Фото: пресс-служба администрации Нижних Кигов

Во время спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, который служил в воинской части Каменска-Уральского.

- До последнего надеялись, что он жив… Ильгизар с детства мечтал быть военным, по-другому свою судьбу не видел, - сообщили в администрации Нижних Кигов, где и родился солдат. - Это был бы настоящий генерал. Ильгизар - настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине.

Молодой человек успел закончить Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов, был офицером боевого управления. Похороны старшего лейтенанта пройдут в башкирском селе Нижние Киги. Их дата пока неизвестна.

Напомним, ранее в поселке Рефтинском Свердловской области казаки простились с атаманом станицы «Ильинская» Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска Владимиром Николаевичем Фоминым, погибшим при выполнении воинского долга по защите мирных жителей Донбасса.