Жители Екатеринбурга с размахом отметили Сабантуй в Преображенском парке

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга с размахом отметили Сабантуй, который прошел в Перображенском парке Академического района. На мероприятии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, а также почетные гости из Башкирии и Татарстана.

- Сабантуй — яркий и красивый праздник татарского и башкирского народов. В нашем многонациональном регионе Сабантуй давно перешагнул национальные границы. Праздник плуга воспевает труд земледельцев, прославляет силу, - отметил Евгений Куйвашев.

В этом году празднование Сабантуя в уральской столице стало юбилейным: его отмечают в 85-й раз, собравшихся ждали концерт, спортивные игры, дегустация традиционных блюд, а также настоящие конные скачки, в которых приняли участие 30 лошадей.

Кстати, для почетных гостей подготовили уникальные тюбетейки с логотипом к 300-летию города, так, головные уборы получили Евгений Куйвашев и Алексей Орлов.