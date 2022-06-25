В деревне под Алапаевском пропала 42-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В деревне Ельнинское под Алапаевском пропала 42-летняя Светлана Владимировна Загуменных. Последний раз женщину видели 24 июня, с тех пор нет никакой информации о том, где она может находиться.

- Приметы пропавшей: рост 169 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза, особые приметы: имеет залысины. Может нуждаться в медицинской помощи, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

На момент пропажи была одета в кофту черного цвета, трико темного цвета, халат домашний, галоши синие утепленные.

Розыском пропавшей также занимается ОВД города Алапаевск. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, большая просьба обратиться в отделение полиции по телефону: +7 (34346) 3-42-25.

Также можно позвонить координаторам поиска по следующим номерам: +7 952-130-22-30, +7 900-203-66-62.