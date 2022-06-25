Фото: предоставлено «КП-Екатеринбург»

Тебе от 14 до 35 лет и ты умеешь снимать и монтировать видеоролики? Тогда настрой видеокамеру и иди к нам! Достаточно телефона!

Стань соавтором всероссийского фильма о Дне молодежи при поддержке «Комсомольской правды».

Участвуй во всероссийском флешмобе по съемке видеоролика «Я так вижу»!

26 июня в Екатеринбурге каждый из вас может снять видеоролики о Дне молодежи, который будет проходить на площадке возле ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Ведь этот день будет насыщен акциями, мероприятиями, концертами и счастливыми лицами. Снимай всё самое интересное и вдохновляющее! Важно: снимай в горизонтальном формате!

Отправляй свой видеоролик с пометкой «Я так вижу» на электронный адрес: media@phkp.ru

В письме сообщи ФИО, возраст, контактный номер телефона и ссылку на аккаунт в соцсетях при желании.

Твой ролик может войти во всероссийский фильм о жизни молодых «Я так вижу», который создаст «Комсомолка» и покажет на сайте kp.ru для аудитории в 50 миллионов пользователей, а также в соцсетях «КП» с аудиторией в десятки миллионов подписчиков.

Трое счастливчиков, чьи видео будут отобраны как самые сильные и яркие из всех присланных работ в редакцию КП, смогут получить и гонорар за свою работу, а также профессиональную консультацию по построению видеоисторий и продвижению их в медиа.

Кроме того, самого крутого автора пригласят в редакцию федеральной «Комсомолки».

Важно! Для бесплатного входа на территорию фестиваля нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи: https://youthday.ru/

«Комсомольская правда»: Читай. Слушай. Смотри!

#деньимолодежи2022

#Голоспоколения_кп

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