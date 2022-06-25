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Общество25 июня 2022 11:24

Борт, вылетевший из «Кольцово» в Ереван, вернулся в аэропорт из-за разгерметизации кабины пилотов

Экипаж не стал подавать сигналы «Срочность» или «Бедствие»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Самолет около полутора часов кружил в небе над Уралом – вырабатывал топливо

Самолет около полутора часов кружил в небе над Уралом – вырабатывал топливо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самолете, который вечером 24 июня направлялся из Екатеринбурга в Ереван, произошла разгерметизация кабины. Экипаж принял решение вернуться в «Кольцово». Известно, что на борту авиакомпании «Россия» находились 74 пассажира.

- После вылета из аэропорта Кольцово экипаж самолета RRJ-100 доложил о разгерметизации кабины экипажа. Самолет около полутора часов кружил в небе над Уралом – вырабатывал топливо. Ситуация оставалась контролируемой, - сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Известно, что экипаж не стал подавать сигналы «Срочность» или «Бедствие», в 21:00 борт успешно вернулся на аэродром. В «Кольцово» пока не комментировали этот инцидент.